Во время удара ТРЦ в Кременчуге работал: администрация решила его не закрывать на время тревоги

Большое количество погибших и раненых в результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге возникло из-за того, что люди пренебрегли сообщением о воздушной тревоге. Но правоохранители будут изучать и деятельность руководства ТРЦ.

В Украине четвертый месяц продолжается война, которую начала против нашего государства Россия. За это время территория нашей страны неоднократно обстреливалась ракетами. В том числе российские оккупанты наносили ракетные удары по тем городам, которые довольно далеко от линии фронта. Во время ракетного удара на территории Украины объявляют воздушную тревогу. Включают ее в тех регионах, которые могут быть целью ракетного удара.

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Во время воздушной тревоги все должны перебраться в укрытие. А магазины и торговые центры – прекратить работу. При этом руководство таких учреждений возложена обязанность на время тревоги прекратить деятельность торгового центра и возобновить такую деятельность после окончания воздушной тревоги.

ТРЦ в Кременчуге работал во время воздушной тревоги

Во время ракетного удара, нанесенного по Кременчугу 27 июня, в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Однако руководство местного ТРЦ "Амстор" проигнорировало это, продолжив работу. Следовательно, в помещении торгово-развлекательного центра находилось до тысячи человек. Часть из них погибла или получила ранения при попадании ракеты, запущенной россиянами.

По состоянию на 28 июня уже известно о 20 погибших и 59 раненых в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

"Правила общие для всей страны. Они неизменны – во время воздушной тревоги нужно переходить в укрытие. К сожалению те люди, которые остаться здесь во время воздушной тревоги, погибли именно из-за того, что они остались здесь, пренебрегнув этим предупреждением", – заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время общения с журналистами на месте разрушенного ТРЦ.

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При этом рядом с ТРЦ "Амстор" размещено укрытие. И часть посетителей перешла туда, благодаря чему и спасла себя.

Информацию о том, что ТРЦ работал в обычном режиме, подтвердил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Оказалось, что администрация "Амстора" приняла решение с 23 июня не закрываться во время воздушной тревоги в городе.



Сообщение о работе ТРЦ "Амстор" во время воздушной тревоги / Скриншот Виталия Малецкого

"В Украине война, пренебрегать воздушной тревогой – это преступление, которое в очередной раз показала трагедия в "Амсторе". Поэтому обращаюсь в заведения всех форм собственности: во время воздушных тревог должна проводиться эвакуация посетителей и персонала к укрытиям. В случае нарушения этого требования будем принимать меры, включая уголовные дела и закрытие заведений", – заявил Виталий Малецкий.

Расследование против руководства ТРЦ

Теперь деятельностью руководства ТРЦ "Амстор" займутся правоохранители.

"Действия администрации будут предметом отдельного расследования, и я сейчас их комментировать не буду. Будет проведет соответствующее исследование", – заявил Денис Монастырский.

Эту информацию подтвердила и генеральная прокурорка Ирина Венедиктова. Если следствие докажет, что сотрудники торгового центра пренебрегли мерами безопасности людей во время воздушной тревоги, они будут привлечены к ответственности.

"Если действительно там были определенные такие нарушения, которые смогли бы превентивно сохранить жизнь и этого не произошло, конечно будет привлечение к ответственности", – заявила Ирина Венедиктова.

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