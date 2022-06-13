При взрыве в Мелитополе пострадали два оккупанта

В оккупированном Мелитополе во время празднования захватчиков прогремел взрыв. В результате пострадали несколько человек. Среди них и два оккупанта.

Взрыв в Мелитополе прогремел в воскресенье, 12 июня, около 17:45. Произошло это возле здания, в котором кафиры разместили так называемое "министерство внутренних дел", когда захватчики праздновали "день России". Несколько символично, потому что взрыв прогремел на улице Героев Украины.

Детальнее В Мелитополе прогремел взрыв под зданием с оккупантами-силовиками: есть раненые

Сначала было сообщение, что пострадали двое гражданских – мужчина и девушка. Однако есть информация, что от взрыва пострадали и два кафира. Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

Но коллаборанты пытаются скрыть эту информацию. Основных причин для этого две.

Провокация от россиян

По всей вероятности, взрыв в Мелитополе – это сознательная провокация со стороны оккупантов. Ведь взрыв произошел не просто рядом со зданием, где разместились оккупанты, но и под окнами главы коллаборантов Алексея Селиванова, руководящего "министерством внутренних дел".

Так что одна из версий, что все это и сделали кафиры. Все для того, чтобы обвинить украинскую сторону в теракте и жертвах среди мирного населения. Но кое-что ошиблись, и среди пострадавших оказались и сами кафиры.

Достойно внимания "Привет" от Движения сопротивления: по всему Херсону расклеили открытки с посланиями для россиян

К такому мнению склоняется и городской голова Мелитополя Иван Федоров, о чем он заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Почему я уверен, что они сами все сделали? Потому что взрыв произошел в мусорном баке, который расположен рядом с так называемым "министерством внутренних дел". Вы представьте себе, непосредственно рядом с "хорошо охраняемым министерством" и охраняется круглосуточно). И там раздался взрыв именно тогда, когда им нужно», – рассказал Иван Федоров.

По словам Ивана Федорова, россияне решили задействовать два своих любимых метода – запугивание и пропаганду. Теперь они будут распространять максимальное количество информации о том, что это все "спецоперация украинских спецслужб", чтобы еще больше запугать местное население.

В то же время Иван Федоров заявил, что пострадали не просто кафиры, а коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Они просто зачищают коллаборантов, которые им не нужны", – отметил Иван Федоров.

"Привет" для Селиванова

Однако есть вторая версия этого взрыва. Она касается именно Алексея Селиванова. Он еще в 2014 году перешел на сторону оккупантов, где в захваченном Луганске тоже работал на местные оккупационные власти. Туда он скрылся из Киева.

Поэтому взрыв под его окнами – это самая попытка напомнить ему, что покоя коллаборантам на украинской земле не будет. Селиванов же пытается скрыть подлинные последствия взрыва как раз из-за того, что в Кремле не было к нему лишних вопросов, после которых он может и попасть в немилость.

Смотрите видео о голоде как следующий план войны Путина