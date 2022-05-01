При живом Путине это невозможно, – Тизенгаузен о снятии санкций с России

Против России вводят все больше мощных санкций. Однако относительно того, когда и как их будут снимать, внутри Евросоюза дискутируют.

Санкции влияют, в том числе и на европейские страны. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен .

Стоит прочесть Новый пакет санкций существенно ударит по Кремлю, – депутат Европарламента

По его словам, некоторые страны занимают радикально жесткую позицию по отношению к России. Другие – ставят сверху, прежде всего, свои экономические интересы.

"Время играет не в пользу России"

Для Украины, по мнению эксперта, в идеале снимать санкции не только тогда, когда государство-агрессор выйдет со всей территории Украины.

Я был бы двумя руками "за", чтобы начать снимать санкции очень постепенно, когда освободят Крым. Мы понимаем, что при живом Путине это невозможно. Поэтому пока – никогда,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он объяснил, чем дольше в ЕС будут дискутировать, когда и как снимать санкции, тем лучше для нас. "Многие люди говорят, что время играет не в пользу России. Я с этим согласен", – заметил эксперт.

Когда с России могут снять санкции

Напомним, что глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок назвала условие, при котором с России могут снять санкции – полный вывод российских войск с территории Украины.

Глава МИД заявила, что просто прекращения огня для снятия ограничений не будет достаточно. Ведь мир на условиях страны-оккупанта не принесет безопасности ни Украине, ни Европе.

В конце марта Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что вопрос о снятии санкций с России нельзя поднимать, пока на территории нашего государства не закончится война.

Политолог Алексей Минаков считает, что даже после "затишья" санкции с оккупантов нельзя снимать. Ведь так Россия только успеет залечить раны.

Стоит посмотреть – новый пакет санкций сильно ударит по Кремлю: смотрите видео