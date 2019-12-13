При предыдущей власти многих людей арестовывали, – эксперт о расследовании дела Шеремета

Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета избирают меру пресечения. Следствие выделило 4 главных версии мотивов убийства. Наиболее вероятной считают – дестабилизацию ситуации в Украине.

Доказательства правоохранителей относительно преступления прокомментировал в прямом эфире 24 канала эксперт по вопросам криминалистики Олег Ельцов. Он отметил: то, что рассказали вчера на брифинге выглядит убедительно.

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"Однако этого очевидно недостаточно. Те, кто выступали – люди в погонах, видимо, отвечают за свои слова. Они утверждали, что это маленькая часть того, что у них есть. Так давайте посмотрим, что они будут говорить на суде и какие аргументы еще приводить", – сказал эксперт.

Тогда можно будет сделать вывод, насколько качественно они сработали. Пресс-конференция навела меня на мысль, что это была пиар-акция. Я понимаю, что новой власти надо что-то показывать. Однако я напомню, что у нас и при предыдущей власти многих людей арестовывали,

– заявил Олег Ельцов.

"Заявить, что кто-то виноват – это одно. Вы в суде докажите это, тогда уже будет понятно, насколько качественно вы сработали", – подытожил эксперт.

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Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлия Кузьменко,

• Андрей Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Инна Грищенко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Яне Дугарь меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко меры пресечения еще выбирают.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео