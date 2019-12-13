23:44
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира
      Вєсті.UA
      22:35, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      При предыдущей власти многих людей арестовывали, – эксперт о расследовании дела Шеремета

      30 Читати новину українською

      Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета избирают меру пресечения. Следствие выделило 4 главных версии мотивов убийства. Наиболее вероятной считают – дестабилизацию ситуации в Украине.

      Доказательства правоохранителей относительно преступления прокомментировал в прямом эфире 24 канала эксперт по вопросам криминалистики Олег Ельцов. Он отметил: то, что рассказали вчера на брифинге выглядит убедительно.

      Читайте также: Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца

      "Однако этого очевидно недостаточно. Те, кто выступали – люди в погонах, видимо, отвечают за свои слова. Они утверждали, что это маленькая часть того, что у них есть. Так давайте посмотрим, что они будут говорить на суде и какие аргументы еще приводить", – сказал эксперт.

      Тогда можно будет сделать вывод, насколько качественно они сработали. Пресс-конференция навела меня на мысль, что это была пиар-акция. Я понимаю, что новой власти надо что-то показывать. Однако я напомню, что у нас и при предыдущей власти многих людей арестовывали,
      – заявил Олег Ельцов.

      "Заявить, что кто-то виноват – это одно. Вы в суде докажите это, тогда уже будет понятно, насколько качественно вы сработали", – подытожил эксперт.

      Больше – смотрите в видео.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета:

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

      После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

      12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко,
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Яне Дугарь меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко меры пресечения еще выбирают.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

      Импичмент Трампа: Палата представителей США утвердила официальное обвинение
      сегодня
      557
      Теги: Новости Украины Расследования Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Путь шамана: чем для Путина обернеться гнев Габышева
      Іван Яковина 63
      сегодня , 22:31 Главные новости 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета, Brexit приближается
      Северин Трач 56
      сегодня , 21:15 Почему Малюська сравнивает реформы с сексом: эксклюзивно для 24 канала
      Альона Чернецька 61
      сегодня , 18:31 Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца
      Інна Жолобович 247
      сегодня , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 2455
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук