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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      За попередньої влади багато людей арештовували, – експерт про розслідування справи Шеремета

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      Підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обирають запобіжний захід. Слідство виділило 4 головні версії мотивів вбивства. Найімовірнішою вважають – дестабілізація ситуації в Україні.

      Докази правоохоронців щодо злочину прокоментував у прямому ефірі 24 каналу експерт з питань криміналістики Олег Єльцов. Він зазначив: те, що  розповіли вчора на брифінгу виглядає переконливо.

      Читайте також: Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця

      "Проте цього очевидно недостатньо. Ті хто виступали – люди в погонах, мабуть, відповідають за свої слова. Вони стверджували, що це маленька частина того, що вони мають. То давайте подивимося, що вони будуть говорити на суді і які аргументи ще наводити", – сказав експерт.

      Тоді можна буде зробити висновок, наскільки якісно вони спрацювали. Пресконференція навела мене на думку, що це була більш піар-акція. Я розумію, що новій владі треба щось показувати. Проте я нагадаю, що у нас і за попередньої влади багато людей арештовували, 
      – заявив Олег Єльцов.

      "Заявити, що хтось винний – це одне. Ви в суді доведіть це, тоді вже буде зрозуміло, наскільки якісно ви спрацювали", – підсумував експерт.

      Більше – дивіться у відео.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

      12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      13 грудня Печерський райсуд Києва обрав Яні Дугарь запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко запобіжні заходи ще обирають.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Павло Шеремет Розслідування Вбивство Павла Шеремета
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