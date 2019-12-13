За попередньої влади багато людей арештовували, – експерт про розслідування справи Шеремета
Підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обирають запобіжний захід. Слідство виділило 4 головні версії мотивів вбивства. Найімовірнішою вважають – дестабілізація ситуації в Україні.
Докази правоохоронців щодо злочину прокоментував у прямому ефірі 24 каналу експерт з питань криміналістики Олег Єльцов. Він зазначив: те, що розповіли вчора на брифінгу виглядає переконливо.
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"Проте цього очевидно недостатньо. Ті хто виступали – люди в погонах, мабуть, відповідають за свої слова. Вони стверджували, що це маленька частина того, що вони мають. То давайте подивимося, що вони будуть говорити на суді і які аргументи ще наводити", – сказав експерт.
Тоді можна буде зробити висновок, наскільки якісно вони спрацювали. Пресконференція навела мене на думку, що це була більш піар-акція. Я розумію, що новій владі треба щось показувати. Проте я нагадаю, що у нас і за попередньої влади багато людей арештовували,
– заявив Олег Єльцов.
"Заявити, що хтось винний – це одне. Ви в суді доведіть це, тоді вже буде зрозуміло, наскільки якісно ви спрацювали", – підсумував експерт.
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Що відомо про вбивство Павла Шеремета:
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.
Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.
12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.
Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлія Кузьменко,
• Андрій Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Інна Грищенко.
13 грудня Печерський райсуд Києва обрав Яні Дугарь запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко запобіжні заходи ще обирають.
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