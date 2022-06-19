Приближение деоккупации: ВСУ продвинулись более чем на 10 километров в направлении Мелитополя

Украинские военные приблизились к границам Херсона. На Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже на более чем 10 километров.

Мэр Мелитополя Иван Федоров убежден, что ВСУ освободят Херсон уже в ближайшее время. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели.

Он добавил, что то же касается Мелитополя – от Запорожского направления до Мелитополя украинские защитники и защитницы продвинулись уже более 10 километров.