Приближение деоккупации: ВСУ продвинулись более чем на 10 километров в направлении Мелитополя
19 июня 2022 , 13:16Читати новину українською
Украинские военные приблизились к границам Херсона. На Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже на более чем 10 километров.
Мэр Мелитополя Иван Федоров убежден, что ВСУ освободят Херсон уже в ближайшее время. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели.
Он добавил, что то же касается Мелитополя – от Запорожского направления до Мелитополя украинские защитники и защитницы продвинулись уже более 10 километров.