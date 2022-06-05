Приблизительно 30 прилетов: россияне полностью уничтожили гуманитарный штаб в Лисичанске

Российские захватчики продолжают беспощадно бить по мирным украинским городам в Луганской области. Под очередным мощным ударом врага оказался Лисичанск.

Российские кафиры совершили безумный обстрел Лисичанска. Враг целенаправленно направлял свое тяжелое оружие на гражданские объекты, в которых могло быть большое скопление людей.

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Последствия обстрела Лисичанска

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, вчерашний день, а также ночь стали для Лисичанска просто адскими. Россияне били по городу практически без перерыва, только в здание гуманитарного штаба "прилетело" более 30 снарядов российских оккупантов.

Для атаки враг применил артиллерию и даже "Точку-У". Русские обстреливали места, где было возможно скопление мирных людей.

Возможно, не обошлось без предательства. Около 30 попаданий в здание гуманитарного штаба – его полностью уничтожили. К счастью, люди живы. Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания «Укрпочты» и полиции,

– сообщил Гайдай.

Последствия обстрела Лисичанска: фото

Ситуация в Луганской области

Сейчас продолжаются активные бои за Северодонецк. Как сообщил Сергей Гайдай, город поделен пополам, наши герои не отступают и не дают врагу оккупировать город. Британская разведка сообщает, что кафиры для хоть какого-то сохранения своих солдат решили забрасывать "пушечным мясом" из псевдореспублик.

В Генеральном штабе сообщили, что россияне планируют оцепить силы ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. Наши воины знают все намерения россиян и готовы помешать воплотить их в жизнь.

Обстрелы мирных городов не прекращаются, оккупанты просто ровняют их с землей. Для обстрелов россияне используют все возможное оружие.

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ВСУ продолжают давать отпор путинским воинам на Востоке. Актуальная карта боевых действий свидетельствует, что врагу не удается продвинуться даже в тех направлениях, куда он бросает большие силы.

Потери российских оккупантов перевалили за 31 тысячу человек , также наши герои уничтожили большое количество техники россиян.

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