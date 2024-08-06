В Госдепе ответили, как получение Украиной F-16 повлияло на политику США по ударам по России

Ранее США предоставили Украине частичное разрешение на удары по военным целям на территории России, используя американское вооружение. Впрочем, все дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации на фронте.

По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, США продолжают следить за ситуацией на поле боя. В то же время он не предоставил четкого ответа относительно расширений полномочий стран НАТО в Украине.

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Изменилась ли позиция США после прибытия F-16 после прибытия F-16

Мой ответ не изменился, а именно: мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и стараемся реагировать на их потребности. И это процесс, который происходит с самого начала и до сих пор,

– заявил Миллер в ответ на вопрос о вероятности расширения разрешений для ВСУ.

Он добавил, что именно по этому принципу принимаются решения о передаче оружия для Украины, а также об ограничениях на его использование, если таковые имеются.

О возможности расширения возможностей партнеров, в частности НАТО, для сбивания российских ракет над Украиной, Миллер не предоставил четкого ответа.

"Это решение, которое должны принять члены НАТО коллективно. Это не то, что я могу комментировать со своей позиции", – отметил он.

Напомним, что 4 августа в День Воздушных сил ВСУ Владимир Зеленский официально сообщил о прибытии F-16 в Украину. Он также заявил, что Киев будет обсуждать с НАТО возможность сбивания российских ракет над Украиной.