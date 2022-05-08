Прицельно били именно по школе, – Зеленский о жуткой атаке россиян по Белогоровке

Российские захватчики в канун 9 мая нанесли удар по школе в Белогоровке на Луганщине. Там находились многие гражданские. По меньшей мере, 60 человек погибли.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает 24 канал.

Важно Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой, – обращение Зеленского

Украинский лидер заявил, что в результате российского авиаудара в Белогоровке погибли около 60 мирных жителей, которые просто скрывались в школе от обстрелов.

Это был прицельный удар как раз по школе. Вроде и не 8 мая, будто завтра и не 9, когда главным слоганом должен быть "мир для всех",

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что россияне забыли все то, что было важным, но Украина и весь свободный мир напомнят.

Какие города оккупанты обстреливали 8 мая

Российские оккупанты обстреляли ракетами Одессу, повреждена инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.

Захватчики произвели ракетный обстрел территории Шосткинского района.

В течение 8 мая россияне открыли огонь по Харьковскому и Богодуховскому районам Харьковщины, в результате чего трое гражданских погибли и пятеро получили ранения

Добавим, что 8 мая российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка в Луганской области, где от обстрелов скрывались 90 человек. Около 30 человек спасли из-под завалов. Заметим, что Белогоровка является "горячей точкой" боевых действий последней недели.

Как прошло 8 мая

В течение суток, 8 мая, украинские защитники успешно отбили 6 атак врага. Благодаря мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку.

Только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:

20 танков,

одну артиллерийскую систему,

28 единиц боевой бронированной техники,

один специальный бронированный автомобиль,

5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

ВСУ мощно обезвреживают вражескую технику и ликвидируют оккупантов. По состоянию на 8 мая потери врага составляют 25,5 тысячи человек.

Больше об этом – Ночное обращение Зеленского за 8 мая: смотрите видео