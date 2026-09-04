Попытки предпринимались и раньше: офицер ВСУ прокомментировал прицельный удар по зданию СБУ в Киеве

Российский беспилотник нанес прицельный удар непосредственно по зданию Службы безопасности Украины в столице. Этот шаг свидетельствует об очередном витке эскалации со стороны оккупантов, однако попытки нанести удары по правительственным объектам предпринимались и ранее. В ВСУ объяснили, почему враг активизировал такие атаки именно сейчас и к чему следует готовиться в дальнейшем.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал "24 Каналу", что российские оккупанты уже неоднократно пытались нанести удары по центральным правительственным объектам в столице. По его словам, враг долгое время искал способы проведения таких точечных атак и наконец смог их реализовать на практике.

Почему СБУ стала целью врага?

Оккупационные войска России продолжают испытывать новую тактику и искать варианты эскалации в войне против Украины. Атака российского беспилотника непосредственно на здание Службы безопасности Украины в Киеве стала очередным подтверждением того, что враг совершенствует свои технические возможности и целенаправленно атакует стратегические объекты.

Как отметил майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук, подобные попытки врага не являются чем-то неожиданным, ведь российские войска и раньше пытались поразить ключевые государственные и военные объекты.

Офицер ВСУ об атаке на здание СБУ: видео

Военнослужащий подчеркнул, что Служба безопасности Украины является одной из приоритетных целей для Кремля, ведь именно эта спецслужба наносит России ощутимые потери на многих направлениях фронта и в тылу.

Почему нас должно удивлять, что здание Службы безопасности Украины – службы, которая создает огромные проблемы для Российской Федерации, начиная со спецопераций и заканчивая ударами по их портам, НПЗ, логистическим маршрутам, – стало целью? Почему СБУ не должна была быть такой важной целью для врага? Меня только удивляет, что россияне так долго откладывали эту историю,

– сказал Ткачук.

Он предупредил, что оккупационные войска не остановятся на достигнутом и будут пытаться сочетать воздушные удары с информационно-психологическим давлением на украинское общество.

Мы должны сейчас готовиться к тому, что враг будет наращивать такие удары до тех пор, пока мы не найдем методы противодействия реактивным БПЛА,

– подчеркнул майор ВСУ.

Стоит добавить, что российский ударный беспилотник поразил главный офис Службы безопасности Украины в Шевченковском районе столицы. Президент Владимир Зеленский отметил, что враг пытался ликвидировать руководителя ведомства Александра Поклада непосредственно в его рабочем кабинете. В настоящее время главе спецслужбы уже поручили разработать план зеркальных ответных мер в связи с этим обстрелом.