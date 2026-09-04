Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що російські окупанти вже неодноразово намагалися завдати ударів по центральних урядових об'єктах у столиці. За його словами, ворог тривалий час шукав методи для здійснення таких точкових атак і нарешті зміг їх практично реалізувати.

Чому СБУ стала ціллю ворога?

Окупаційні війська Росії продовжують випробовувати нову тактику та шукати варіанти ескалації у війні проти України. Атака російського безпілотника безпосередньо по будівлі Служби безпеки України в Києві стала черговим підтвердженням того, що ворог удосконалює свої технічні можливості та цілеспрямовано атакує стратегічні об'єкти.

Як зазначив майор Збройних сил України та політолог Андрій Ткачук, подібні спроби ворога не є чимось несподіваним, адже російські війська й раніше намагалися поцілити у ключові державні та військові приміщення.

Офіцер ЗСУ про атаку по будівлі СБУ: відео

Військовослужбовець наголосив, що Служба безпеки України є однією з пріоритетних цілей для Кремля, адже саме ця спецслужба завдає Росії відчутних втрат на багатьох напрямках фронту та в тилу.

Чому нас має дивувати, що приміщення Служби безпеки України, служби, яка робить величезні проблеми для Російської Федерації, починаючи від спецоперацій і закінчуючи ударами по їхніх портах, НПЗ, логістичних маршрутах, стало ціллю? Чому СБУ не мало бути такою важливою ціллю для ворога? Мене лише дивує, що росіяни так довго відкладали цю історію,

– сказав Ткачук.

Він застеріг, що окупаційні війська не зупиняться на досягнутому і намагатимуться поєднувати повітряні удари з інформаційно-психологічним тиском на українське суспільство.

Ми маємо зараз готуватися до того, що ворог буде нарощувати такі удари до тих пір, поки ми не знайдемо методи протидії реактивним БпЛА,

– наголосив майор ЗСУ.

Варто додати, що російський ударний безпілотник поцілив у головний офіс Служби безпеки України у Шевченківському районі столиці. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог намагався ліквідувати керівника відомства Олександра Поклада безпосередньо в його робочому кабінеті. Наразі голові спецслужби вже доручили розробити план дзеркальних дій у відповідь на цей обстріл.