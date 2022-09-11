Военный обозреватель назвал одну из причин коллапса российской армии
ВСУ своим успешным наступлением заставили бежать оккупантов в Харьковской области. В то же время, кремль отстранился от ситуации, которая происходит в Украине.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, в Харьковской области произошел коллапс обороны российской армии.
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Почему россияне так быстро сбежали с Харьковщины
Попович считает, что такой феномен бегства российских войск можно объяснить морально-психологическими причинами.
Перед оккупантами встал вопрос, зачем вообще удерживать эти земли, если военно-политическое командование в москве фактически самоустранилось от исполнения своих обязанностей?
– заметил военный обозреватель.
Он отметил, что в то время, как на Харьковщине рушился российский фронт, у владимира путина была куча других дел. В частности, российский диктатор открывал колесо обозрения в москве.
Решение об отступлении принималось на местах
"Оставшись фактически без руководства, россияне задумались над тем, какой смысл проливать свою кровь? Это одна из причин столь стремительного отступления российской армии", – отметил Попович.
Военный обозреватель подчеркнул, что при этом российские военные на Харьковщине не получили никаких указаний из москвы.
Решение отступать принимали командиры на местах,
– сказал он.
Почему молчит кремль
Попович отметил, что кремль вообще никак не комментирует сложившуюся ситуацию на Харьковщине. Разве что российское минобороны попыталось как-то прикрыть бегство своих солдат, придумав басню о "перебросе войск на Донбасс".
Он добавил, что оккупанты оказались в сложной ситуации.
Харьковская область для россиян потеряна, развивается наступление в Луганской области. Также возникает серьезный вопрос относительно будущего, которое ждет российскую группировку на Херсонщине и на Юге в целом,
– сказал Попович.
Военный обозреватель предположил, что молчание кремля связано с тем, что владимир путин и его окружение еще не сформировали свою позицию относительно происходящего в Украине.
Чего ждать на Юге Украины
Бездействие верховного главнокомандующего вооруженными силами россии владимира путина может деморализовать и другие российские подразделения на территории Украины. Особенно это касается той части российских войск, которые оказались фактически в окружении на Правобережье Херсонщины.
Мы постоянно обстреливаем россиян из HIMARS и артиллерии, им на голову сыплются эти снаряды. И невозможно отступить за Днепр, потому что переправы уничтожены. В этих условиях у оккупантов на Херсонщине может тоже возникнуть вопрос: "А что мы здесь вообще делаем?"
– сказал военный обозреватель.
Попович считает, что если ВСУ еще немного надавят на оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, то вполне возможно, что те последуют примеру харьковских подразделений и тоже покинут захваченные территории.
Денис Попович рассказал об отчаянии в кремле: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские защитники продолжают контрнаступление в Харьковской области. 11 сентября село Гоптовка Дергачевской общины вернулось под контроль Украины. Украинские военные вышли на границу с Белгородской областью.
- Российские оккупанты уже массово хватают все награбленное и сбегают. Они покидают населенные пункты в Харьковской и Луганской областях.
- Российские пропагандисты говорят, что на границе россии и квазиреспублики Луганска может произойти гуманитарная катастрофа. Ведь коллаборанты и предатели бегут массово, зная, что за измену их ждет наказание.