Военный обозреватель назвал одну из причин коллапса российской армии

ВСУ своим успешным наступлением заставили бежать оккупантов в Харьковской области. В то же время, кремль отстранился от ситуации, которая происходит в Украине.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, в Харьковской области произошел коллапс обороны российской армии.

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Почему россияне так быстро сбежали с Харьковщины

Попович считает, что такой феномен бегства российских войск можно объяснить морально-психологическими причинами.

Перед оккупантами встал вопрос, зачем вообще удерживать эти земли, если военно-политическое командование в москве фактически самоустранилось от исполнения своих обязанностей?

– заметил военный обозреватель.

Он отметил, что в то время, как на Харьковщине рушился российский фронт, у владимира путина была куча других дел. В частности, российский диктатор открывал колесо обозрения в москве.

Решение об отступлении принималось на местах

"Оставшись фактически без руководства, россияне задумались над тем, какой смысл проливать свою кровь? Это одна из причин столь стремительного отступления российской армии", – отметил Попович.

Военный обозреватель подчеркнул, что при этом российские военные на Харьковщине не получили никаких указаний из москвы.

Решение отступать принимали командиры на местах,

– сказал он.

Почему молчит кремль

Попович отметил, что кремль вообще никак не комментирует сложившуюся ситуацию на Харьковщине. Разве что российское минобороны попыталось как-то прикрыть бегство своих солдат, придумав басню о "перебросе войск на Донбасс".

Он добавил, что оккупанты оказались в сложной ситуации.

Харьковская область для россиян потеряна, развивается наступление в Луганской области. Также возникает серьезный вопрос относительно будущего, которое ждет российскую группировку на Херсонщине и на Юге в целом,

– сказал Попович.

Военный обозреватель предположил, что молчание кремля связано с тем, что владимир путин и его окружение еще не сформировали свою позицию относительно происходящего в Украине.

Чего ждать на Юге Украины

Бездействие верховного главнокомандующего вооруженными силами россии владимира путина может деморализовать и другие российские подразделения на территории Украины. Особенно это касается той части российских войск, которые оказались фактически в окружении на Правобережье Херсонщины.

Мы постоянно обстреливаем россиян из HIMARS и артиллерии, им на голову сыплются эти снаряды. И невозможно отступить за Днепр, потому что переправы уничтожены. В этих условиях у оккупантов на Херсонщине может тоже возникнуть вопрос: "А что мы здесь вообще делаем?"

– сказал военный обозреватель.

Попович считает, что если ВСУ еще немного надавят на оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, то вполне возможно, что те последуют примеру харьковских подразделений и тоже покинут захваченные территории.

Денис Попович рассказал об отчаянии в кремле: смотрите видео

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