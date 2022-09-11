Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, у Харківській області стався колапс оборони російської армії.

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Чому росіяни так швидко втекли з Харківщини

Попович вважає, що такий феномен втечі російських військ можна пояснити морально-психологічними причинами.

Перед окупантами постало питання, навіщо взагалі утримувати ці землі, якщо військово-політичне командування у москві фактично самоусунулося від виконання своїх обов'язків?

– зауважив військовий оглядач.

Він зазначив, що у той час, як на Харківщині валився російський фронт, владімір путін мав купу інших справ. Зокрема, російський диктатор відкривав колесо огляду у Москві.

Рішення про відступ ухвалювали на місцях

"Залишившись фактично без керівництва, росіяни замислилися над тим, який сенс проливати свою кров? Це одна з причин такого стрімкого відступу російської армії", – зазначив Попович.

Військовий оглядач наголосив, що при цьому російські військові на Харківщині не отримали жодних вказівок із москви.

Рішення відступати ухвалювали командири на місцях,

– сказав він.

Чому мовчить кремль

Попович зазначив, що кремль взагалі ніяк не коментує ситуацію, що склалася на Харківщині. Хіба що російське міноборони спробувало якось прикрити втечу своїх солдатів, вигадавши байку про "перекидання військ на Донбас".

Він додав, що окупанти опинилися у складній ситуації.

Харківська область для росіян втрачена, розвивається наступ у Луганській області. Також постає серйозне питання щодо майбутнього, яке чекає на російське угруповання на Херсонщині і на Півдні загалом,

– сказав Попович.

Військовий оглядач припустив, що мовчанка кремля пов'язана з тим, що владімір путін та його оточення ще не сформували свою позицію щодо того, що відбувається в Україні.

Чого очікувати на Півдні України

Бездіяльність верховного головнокомандувача збройних сил росії владіміра путіна може деморалізувати й інші російські підрозділи на території України. Особливо це стосується тієї частини російських військ, які опинилися фактично в оточенні на Правобережжі Херсонщини.

Ми постійно обстрілюємо росіян з HIMARS та артилерії, їм на голову сиплються ці снаряди. І неможливо відступити за Дніпро, оскільки переправи знищені. У цих умовах в окупантів на Херсонщині може теж виникнути питання: "А що ми тут взагалі робимо?"

– сказав військовий оглядач.

Попович вважає, що якщо ЗСУ ще трохи натиснуть на окупантів на Херсонщині та Запоріжжі, то цілком можливо, що ті візьмуть приклад із харківських підрозділів і теж покинуть захоплені території.

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