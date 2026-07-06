Причина того, что российская баллистика не сбита – недостаточные поставки ракет, – Зеленский

6 июля Киев подвергся одному из самых массированных комбинированных ударов со стороны России за последнее время. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения.

Владимир Зеленский заявил, что основной причиной того, что российские баллистические ракеты не сбиваются, является нехватка ракет-перехватчиков.

Смотрите также: В Минобороны России цинично оправдали массированную ночную атаку на Украину

Почему не удалось сбить российские баллистические ракеты во время удара по Киеву?

Президент Украины подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона продемонстрировала эффективность в уничтожении дронов и части крылатых ракет, однако не смогла в полной мере противодействовать баллистическим целям.

Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в отношении российской баллистики. И причина – именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что партнеры Украины, прежде всего США и европейские страны, должны принять дополнительные решения для укрепления системы противовоздушной обороны. По словам президента, задержки с передачей ракет-перехватчиков лишь усиливают возможности России продолжать удары по гражданским объектам.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на конкретные результаты международных саммитов и переговоров по укреплению ПВО, в частности систем Patriot, которые играют ключевую роль в защите от баллистических угроз.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона также подтвердил, что во время атаки не было перехвачено ни одной баллистической ракеты, направлявшейся на Киев.

В Украине наблюдается определенный серьезный дефицит, в мире существует серьезный дефицит ракет-перехватчиков,

– сказал Игнат.

По его словам, именно нехватка ракет для систем Patriot стала ключевым фактором, затруднившим отражение баллистической угрозы. Он добавил, что российская армия сознательно использует это слабое звено, делая ставку на баллистические ракеты, которые значительно сложнее сбивать по сравнению с крылатыми.

"Результат по крылатым ракетам этой ночью был близок к ста процентам, а вот по баллистическим ракетам показатель значительно хуже", – отметил пресс-секретарь.

Игнат также напомнил, что накануне массированного удара президент Украины публично предупреждал об угрозе и призвал партнеров усилить помощь системами ПВО.

Напомним, 6 июля Киев подвергся масштабной воздушной атаке со стороны России, в ходе которой было задействовано 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В городе зафиксированы повреждения более чем в десяти местах, в частности в жилых домах и на объектах гражданской инфраструктуры. Спасательные службы продолжают работать на местах, расчищая завалы и ликвидируя последствия ударов.

По состоянию на утро известно о как минимум 11 погибших. Еще около 60 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть дети. По официальным данным, спасателям удалось извлечь из-под завалов 64 человека, в том числе двоих детей.

Особо сложной остается ситуация в Киевской области, где в результате ударов погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Вишневом продолжается масштабный пожар после ракетного попадания, проводится эвакуация жителей частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских.