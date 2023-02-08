Украинский сейсмолог объяснил причины мощного землетрясения в Турции

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Украинский сейсмолог объяснил причины природного явления.

В эксклюзивном интервью 24 Канала заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера рассказал о причинах землетрясения в Турции и Сирии.

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Причины разрушительного землетрясения

По его словам, землетрясения, произошедшие в Турции, являются последствиями локальных сейсмических событий. Самые глубокие – оценивают в 19 километров, утверждает он.

Это свидетельствует о том, что все эти землетрясения – коровы (от 7 до 19 километров) и связаны с локальной тектоникой. Все отдаленные землетрясения – здесь ни при чем. Украина и Турция фактически относятся к одному сейсмическому поясу. Он образовался очень давно и тянется от Азорских островов, охватывает Крым, Карпаты и дальше идет на Кавказ, на Гиндукуш,

– сказал сейсмолог.

Как пояснил эксперт, сейсмический пояс действует сам по себе и состоит из огромного количества относительно небольших глыб. Они трутся друг в друга, наползают друг на друга – все время находятся в движении. Там, где скапливается энергия, образуются волны. Когда они доходят до поверхности, мы ощущаем их как землетрясение.

Что известно о землетрясении в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии. Число погибших и раненых в обеих странах стремительно увеличивается, спасательно-поисковые работы продолжаются.

Официальные лица Турции сообщают, что в стране погибли 8574 человека. Получить данные из Сирии сложно, но количество подтвержденных смертей в настоящее время составляет 2662 человека.

В Турцию едут спасательные бригады из Европейского союза, США, стран Ближнего Востока. У всех единственная цель – спасти как можно больше людей, оказавшихся под завалами. Кроме того, ВОЗ предупреждает, что число жертв может резко возрасти, а авария может затронуть более 23 миллионов человек.