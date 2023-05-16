Депутатов в России презирают, это расходный материал, – экс-агент КГБ об угрозах вагнеровцев

Воюющие под Бахмутом наемники ЧВК "Вагнера" записали гневное видео в адрес российских депутатов. Они угрожают прийти на Красную площадь и расправиться с ними.

Якобы это все "ради народа". Дело в том, что на всем постсоветском пространстве депутаты – это существа, которые не вызывали уважения, не вызывают, и есть большое сомнение, что когда-нибудь вызовут. Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник службы внешней разведки КГБ Александр Зеленько.

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Может ли Пригожин занять трон

По мнению Зеленько, Владимир Путин вряд ли бережет депутатов госдумы. Они – лишь расходный материал. Это хлам, который потихоньку ворует и создает внешние признаки демократичности власти.

Население их презирает. Кто острее на язык, может сказать, куда им идти. Если с кем-либо из них что-то сделают, никто не будет сожалеть, кроме других депутатов,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Так, вагнеровцы начинают чувствовать себя некой лейб-гвардией. Новый преемник становится все больше похож на нового царя, и его гвардия имеет право вслух говорить о том, что думает рядовой русский.

Это преимущество. Это им льстит. Это им нравится. Это звоночек тем, кто полагал, что процессы будут идти довольно медленно. Нет, медленно не будет. Будет быстро. Любая война ускоряет социальные процессы,

– заверил Зеленько.

Если Евгений Пригожин таки придет, понятно, что никакой думы не будет. Всех депутатов разгонят. "На них спустят зло и все свои претензии рядовые россияне. Собственно, их и заводили для того, чтобы в любой форс-мажор на них спустить пар", – подчеркнул Зеленько.

Таким образом, у Пригожина шансы очень растут. Рядовые россияне видят, что вагнеровцы, которые вслух говорят, как они расправятся с депутатами парламента – это "свои ребята". Они сразу внушают и уважение, и делегирование функций.

"Понятно, что охранять парламент никто не будет, поэтому эти угрозы очень реальны. Ни один дурак жертвовать своей жизнью или здоровьем ради существования любого депутата не станет. Поэтому узурпация власти Пригожиным становится чрезвычайно реалистичной перспективой", – подытожил Александр Зеленько.

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