Приднестровье без газа и света: власти предлагают жителям греться дровами
В Приднестровье из-за отсутствия газа жителей призывают обогреваться дровами. Власти региона заявили, что ситуация не безвыходная и предложили помощь в виде бесплатных дров.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление непризнанного лидера Приднестровья Вадима Красносельского. К слову, там с 1 января прекращены поставки российского газа.
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"Безвыходных ситуаций нет"
Ситуация с отоплением стала критической для тысяч жителей региона. Вадим Красносельский призвал людей не отчаиваться, заявив, что "безвыходных ситуаций нет" и предложил использовать альтернативные способы обогрева – дрова.
Из-за остановки поставок газа значительная часть домохозяйств осталась без отопления, и остановилась работа местной промышленности.
В то же время Красносельский сообщил, что во многих частных домах, особенно в сельской местности, сохранились печи, которые уже расконсервировали и затопили.
Он также отметил, что Приднестровье богато на древесину, и запасы дров пока что есть. Для удобства граждан власти открыли пункты реализации твердого топлива, а тем, кто не имеет возможности обеспечить себя дровами в силу финансовых или иных обстоятельств, они предоставляются бесплатно.
Несмотря на серьезные трудности, власть также предлагает решение проблемы с помощью электрических обогревателей. Электричество пока доступно, поскольку Днестровская ГРЭС работает на запасах мазута и угля, которые, по прогнозам, должны хватить до конца зимы.
Однако с резким повышением потребления электроэнергии из-за отсутствия газа и с наступлением холодов этот ресурс может исчерпаться значительно быстрее, чем ожидается.
Напомним, что Приднестровье получало от России около 2 миллиардов кубометров газа в год, в частности на электростанцию, которая также обеспечивала энергией всю Молдову. Сейчас Молдова импортирует более 60% электроэнергии из соседней Румынии.
После окончания контракта между Украиной и Россией по транзиту газа, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду, оставив только электроэнергию на еду.
В регионе остановились все промышленные предприятия, кроме тех, производящих продукты питания.