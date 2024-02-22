Сепаратисты Приднестровья готовят обращение к Путину: в Кишиневе отреагировали

Сепаратисты из непризнанного Приднестровья, территория которого является суверенной частью Молдовы, анонсировали, что готовят обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Это обращение планируют сделать уже 28 февраля.

Вероятно, сепаратисты будут просить российского диктатора о присоединении к России из-за экономического давления со стороны Кишинева. В Кишиневе уже отреагировали на этот "выпад" со стороны Приднестровья.

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Приднестровье готовит обращение к Путину

Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба рассказал молдавским журналистам, что лидер сепаратистов Приднестровья Владимир Красносельский созвал так называемый "съезд депутатов всех уровней" на 28 февраля. Именно там, вероятно, планируют сделать обращение к Путину о "присоединении республики" к России.

Чорба отметил, что считает неслучайным тот факт, что собрание состоится за день до запланированного обращения приднестровских сепаратистов. Ведь уже 29 февраля глава Кремля может объявить о послании своему Федеральному собранию, которое будет принимать решение о согласовании запроса.

Оппозиционер также подчеркнул, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "Москва не позволит страдать своим гражданам в Приднестровье". Это была реакция на митинг в столице ПМР Тирасполе, где протестовали против "экономического давления со стороны Молдовы".

Напоследок Чорба призвал так называемых депутатов Приднестровья не допустить принятия любых обращений в Москву. Ведь это даст Путину "повод нанести удар по территории Республики Молдова, включая Приднестровье".

В Кишиневе отреагировали на намерения Приднестровья

В молдавском Бюро реинтеграции отреагировали на информацию о намерениях Приднестровья присоединиться к России. В бюро отметили, что находятся в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и другими международными партнерами на фоне сообщений из сепаратистского региона.

Там отметили, что, по имеющейся у Кишинева информации, пока нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться.

Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он берет на себя в случае неразумных шагов,

– заявили в Кишиневе.

Заявления Приднестровья не будут иметь последствий