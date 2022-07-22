Приднестровье собирается войти в состав россии – появилась реакция Молдовы

Никем не признанное Приднестровье, по факту являющееся территорией Молдовы, заявило, что хочет присоединиться к россии. Власть этой псевдореспублики является симпатиком и марионеткой кремля.

Заявления были странными, потому что говорили о присоединении и в то же время таким образом должны стать "независимыми". Молдова на подобные намерения уже отреагировала.

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Что говорили в непризнанном Приднестровье

Так называемый глава МИД Виталий Игнатьев в интервью российским пропагандистам заявил, что Приднестровье будет добиваться независимости. После этого хотят присоединиться к россии.

Игнатьев убеждал, что так называемый вектор региона за все годы не изменился. Как доказательство упомянул референдум еще в 2006 году. Именно там якобы говорилось о независимости и дальнейшем присоединении к россии. Почему за столько лет этот вопрос не поднимался и россия их к себе не позвала, хоть и разместила на их территории своих военных, он не сказал.

Реакция Молдовы

Такое заявление прокомментировали в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ,

– заявили в ведомстве.

Позиция Молдовы такова, что реинтеграция страны – это основная цель переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.

Угрозы из Приднестровья для Украины

С момента полномасштабного вторжения есть угроза того, что оккупанты придут еще и с территории непризнанной квазиреспублики Приднестровья. Ведь у россии есть свои военные, кроме того, замечали их активность и якобы подготовку. Но защитники наших границ заверили, что готовы встретить врага по любому из направлений.

Молдавия официально отказалась пропускать российских военных на территорию Приднестровья. Это объяснили тем, что государство требует полного вывода российского контингента, а не ротации. В Молдове подчеркнули, что пророссийская непризнанная республика на территории Молдовы является незаконным формированием.

Также спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук уверял, что второго фронта, который откроют из Приднестровья, не будет. По крайней мере, это маловероятно. На этом направлении действительно есть некоторая активность, однако она показательна и никаких реальных провокаций не наблюдается.

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