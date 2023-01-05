Россияне уже не так приятны: в Приднестровье могут задуматься над лакомой Европой

Начинает проясняться история, которая произошла 31 декабря 2022 года в Приднестровье. Речь идет о поножовщине между россиянами и приднестровцами, жертвой которой стал один из военнослужащих незаконного вооруженного формирования непризнанной республики.

Россияне не удержались, чтобы не напиться на Новый год

Так, утром 1 января 2023 года появилась информация об инциденте на одном из объектов, который охраняло подразделение 395-й роты охраны и обслуживания ОГРВ (так называемая оперативная группа российских войск в Приднестровье - 24 Канал). Кстати, в этом подразделении ранее неоднократно фиксировались нарушения дисциплины.

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В результате командование ОГРВ решило наказать это подразделение. Именно его отправили в дежурство в новогоднюю ночь. Но вместо несения караульной службы россияне устроили форменную пьянку, переросшую в поножовщину с приднестровцами.

5 января эта информация подтвердилась. Стало известно, что дежурный по роту – младший сержант Ерахов А.Ю. – получил ножевое ранение штык-ножом от командира отделения.

Россияне называют приднестровцев "вторым сортом"

Командование ОГРВ пытается скрыть последствия этого инцидента, но по самому Приднестровью уже ширятся слухи о произошедшем. Особенно с учетом того, что россияне оскорбляли приднестровских военных, называя их "вторым сортом".

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Как бы по результатам таких инцидентов в Приднестровье и вовсе не задуматься, а нужны ли нам такие "защитники"? Толку от них ноль, а с Молдовой можно и в Европу в перспективе въехать, что открывает новые коррупционные возможности. Главное договориться, найти общий язык.