Росіяни не втрималися, щоб не напитися на Новий рік

Так, вранці 1 січня 2023 року з'явилася інформація про інцидент на одному з об'єктів, який охороняв підрозділ 395-ї роти охорони та обслуговування ОГРВ (так звана оперативна група російських військ у Придністров'ї – 24 Канал). До речі, у цьому підрозділі раніше неодноразово фіксували порушення дисципліни.

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У результаті командування ОГРВ вирішило покарати цей підрозділ. То саме його відправили в чергування у новорічну ніч. Але замість несення вартової служби росіяни влаштували п'янку, яка переросла у різанину з придністровцями.

5 січня ця інформація підтвердилася. Стало відомо, що черговий у роті – молодший сержант Єрахов А.Ю. – зазнав ножового поранення від командира відділення.

Росіяни називають придністровців "другим сортом"

Командування ОГРВ намагається приховати наслідки цього інциденту, але самим Придністров'ям вже ширяться чутки про те, що сталося. Особливо з урахуванням того, що росіяни принижували придністровських військових, називаючи їх "другим сортом".

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Після таких інцидентів у Придністров'ї можуть замислитись, а чи потрібні їм такі "захисники"? Користі від них нуль, а з Молдовою можна і до Європи в перспективі в'їхати, що відкриває нові корупційні можливості. Головне домовитися, порозумітися.