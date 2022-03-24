В Приднестровье российские кураторы распространяют слухи о втягивании региона в войну
24 марта 2022 , 20:00Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают работать над расширением границ войны против Украины. Вслед за Беларусью они хотят втянуть в войну Приднестровье.
Российские оккупанты готовы атаковать Украину не только с территории оккупированного Крыма и отдельных частей Луганска и Донецкой областей. Враг работает над тем, чтобы расширить линию фронта.
Читайте также На Харьковщине украинская артиллерия "проучила" российский батальон: враг понес значительные потери
Ситуация в Приднестровье
Российские кураторы на территории непризнанной приднестровско-молдавской республики стали говорить о том, что Приднестровье втягивают в войну с Украиной. Оккупанты хотят нанести Украине удар с новых территорий.
Будет интересно – Украина меньше зависит от России, чем Европа – Милованов