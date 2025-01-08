Путин пошел ва-банк: зачем ему энергетический кризис в Приднестровье

Россия прекратила поставлять газ в непризнанное Приднестровье. Диктатор Владимир Путин пошел в ва-банк, чтобы удержаться в этом регионе.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что ситуация в Приднестровье остается напряженной. Россия делает все возможное, чтобы спровоцировать кризис в регионе.

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Чем все может закончиться

По словам Клочко, непосредственно жители Приднестровья ожидали такого поворота событий. Там уже давно ходили слухи об отключении газа. В общем вся эта ситуация может побудить Кишинев начать процесс по реинтеграции региона. Но не все так просто.

Приднестровье всегда бесплатно получало газ из России. Все средства, которые собирали с предприятий и жителей как "оплата за газ", оставались в бюджете непризнанной республики. Россия могла бы поставлять газ в регион через альтернативные пути, но не делает этого. Им нужно, чтобы в Молдове вспыхнуло недовольство от действующей власти.

Сейчас в Приднестровье нет критической массы недовольного населения, которое выйдет на акции протеста. Но такие митинги вполне могут быть искусственно собраны. России важно пошатнуть ситуацию в Молдове на фоне выборов в парламент, которые состоятся осенью 2025 года.

Я считаю, что Путин пошел в ва-банк. Ему важно спровоцировать политический кризис в Молдове на фоне выборов в парламент. Молдова – классическая парламентско-президентская республика. Полномочий у президента не так много. Больше играет ряд. Путин хочет попытаться развернуть Молдову в сторону России. Грузия – яркий пример того, как Россия пробует "завоевывать" без единого выстрела,

– сказал Клочок.

Напомним, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу. Именно так голубое топливо попадало и в Приднестровье. Были альтернативные пути, как поставлять туда газ, но Россия отказалась это делать. В регионе уже начались веерные отключения. А тамошняя "власть" предлагает греться дровами.