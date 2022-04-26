В Приднестровье снова провокации: разрушены антенны центра, транслировавшего российское радио
26 апреля 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:NewsMaker
Недалеко от поселка Маяк в Приднестровье 26 апреля зафиксировали два взрыва. Они прозвучали на местном радиотелецентре.
В результате инцидента были существенно повреждены антенны, которые транслировали российские частоты. Соответствующую информацию распространяют местные телеграммы, обнародуя видеозаписи.
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Указывается, что на месте происшествия работают саперы, выясняя детали. Не исключено, что это может быть провокация России, которая недавно хвасталась планами выхода к границе Приднестровья.
Предварительные взрывы в Приднестровье
- В Тирасполе 25 апреля прогремели взрывы у министерства госбезопасности боевиков.
- В соцсетях писали, что в здание так называемого отдела охраны попали из гранатомета.
- Очевидцы слышали несколько мощных звуков, пока неизвестно о жертвах или пострадавших.
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