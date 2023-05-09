Россия уже могла увеличить количество миротворцев в Приднестровье: как ей это удалось

Непризнанное Приднестровье просит у России увеличить количество так называемого "миротворческого контингента" более чем в 6 раз. У них действительно есть возможность немного увеличить эту группировку.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, Приднестровье уже давно хотело увеличить количество миротворцев. Международное сообщество признает эту территорию оккупированной Россией.

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В Приднестровье есть 3 типа армии

Как рассказал Тхорик, всего в Приднестровье проживает около 500 тысяч человек. Тамошний российский контингент можно условно поделить на 3 типа.

В первую очередь это российская армия. Она входит в часть Западного военного округа и находится там около 30 лет. В нее входят около 2 тысяч человек.

Вторая армия – так называемая приднестровская, принадлежащая непризнанному формированию. А третья – "миротворцы". Туда в основном набирают людей из местных. Молдова неоднократно протестовала, ведь оккупанты вербуют туда население как из Приднестровья, так и с территорий, контролируемых правительством Молдовы.

Фактически Приднестровье призывает увеличить контингент армии-агрессора на территории другой страны. Молдова неоднократно призывала Россию вывести войска с территории Молдовы, находящиеся там против воли республики,

– отметил Тхорик.

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Способна ли Россия увеличить свою группировку

К сожалению, Россия действительно может увеличить свою группировку благодаря местному населению из Приднестровья, где проживает около 300 тысяч человек, получивших российские паспорта. Также там находится значительное количество отставных военных. Соответственно мобилизационный ресурс у оккупантов достаточный.

Не удивлюсь, если Россия уже увеличила численность армии в Приднестровье из-за тайной мобилизации населения. Мы также проводили расследование того, как Россия вербует жителей правобережной Молдовы в армию. Ничего не мешает им увеличить там армию в 2 – 3 раза,

– заметил Тхорик.

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