Приедет ли Байден в Украину в рамках визита в Европу: Белый дом сделал заявление

Президент США Джо Байден прибудет на следующей неделе в Европу. Сегодня стало известно, планирует ли американский лидер визит в Украину.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сегодня во время брифинга раскрыл детали визита.

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Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланированы какие-либо дополнительные остановки за пределами Польши,

– сказал Кирби.

Таким образом, представитель Белого дома ответил на вопросы журналистов относительно того, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе запланированного визита американского лидера в Европу.

А также возможность посещения президентом США Украины.

Главное о визите Байдена

Президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля. Предварительно у американского лидера будет ряд встреч и выступление перед польским народом.

Польские СМИ сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский, предположительно, тоже планирует официальный визит в Польшу.

Отметим, что Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции напомнил, что Байдена приглашали в Украину. По его словам, когда у американского лидера будет такая возможность, он охотно приедет.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров в комментарии 24 Каналу отметил, что планы президента по поездкам никогда не озвучивают заранее из соображений безопасности. Поэтому состоится ли визит – неизвестно.