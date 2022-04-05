Приехал из Польши на войну: под Харьковом погиб молодой военный Василий Винтоняк

Под Харьковом в жестоких боях погиб военный из Ивано-Франковской области Василий Винтоняк. Парню было всего 24 года.

После начала войны Василий добровольно вернулся из Польши и пошел на фронт. Об этом рассказал директор Манявского лицея Богдан Билусяк. В этой школе военный учился.

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Каким был Василий Винтоняк

Директор говорит, что бабушка-учительница воспитала парня на идеалах украинского национализма и он жизнь отдал за Украину.

Василий навсегда останется в памяти искренним, человечным, добрым, целеустремленным и жизнерадостным парнем.

Совсем недавно был учеником школы, а сегодня стал Героем Украины. Спасибо тебе, наш мужественный воин!

– подчеркнул Белусяк.

Василий Винтоняк / Фото со страницы Манявского лицея

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