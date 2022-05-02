"Приезжает полуразложившийся груз 200": оккупанты придумали, как маскировать значительные потери

Высшее руководство российских войск придумало схему, которая позволяет кормить местное население баснями о минимальных потерях. Для этого, как оказалось, "двухсотых" привозят небольшими партиями.

Об этом свидетельствует разговор двух военных, перехваченный сотрудниками СБУ. Он ярко иллюстрирует, как российские захватчики пытаются скрыть реальные потери в войне против Украины.

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"Двухсотых" возят небольшими пачками

Перехватить телефонный разговор удалось в Запорожской области. Там один российский военный объяснял другому, почему так долго везут тела погибших. Как отмечают в СБУ, такие логистические проблемы превращают трупы оккупантов в "полуразложившийся груз 200". Вот сам отрывок разговора:

Ты Макеевича отправлял?

Вот, его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

Ага. Жена переживает.

Да я понял.

Его уже 6 дней везут. Все никак не привезут.

Да их это, их, Димасик, долго очень из Джанкоя везут. Ребята их (транспортируют – 24 канал) маленькими пачками, понял, чтобы народ не был шокирован. Вот поэтому. И ночью. Понимаешь?

Ага…

Ты сам в общем, что, как? Это, не холодно?

Да что у меня. От роты людей 20 – 22 осталось.

П***ец.

А еще девять "отказников" отправил.

Мертвых оккупантов привозят небольшими партиями: слушайте перехваченный разговор

Таким нехитрым способом россияне пытаются скрыть от своих граждан реальную статистику потерь на войне против Украины. Мы же отметим, что по состоянию на 2 мая украинским военным удалось уничтожить 23 800 оккупантов.

Что известно о состоянии российской армии

Так, свежие данные разведки Великобритании свидетельствуют о колоссальных потерях среди российского войска. Известно, что на войну против Украины оккупанты отправили 65% своих наземных вооруженных сил. И из этого количества уже четверти захватчики не досчитались.

Но это еще не все. Сообщается, что в Украину отправили не только диких бурят, которые воруют унитазы, но и элитные подразделения. Правда, они тоже превращаются в удобрение на нашей земле. Следовательно, утверждают в разведке, для восстановления своей силы стране-агрессору будут необходимы годы. К слову, ярким примером обезвреживания оккупантов является кейс возле Изюма. Там наши военные отправили на тот свет целые штабы, а также их командиров.

К слову, о бурятах. Один из них в Херсонской области пытался вывезти в Россию диво-дивное – интернет. Для этого прогрессивный оккупант вылез на столб, чтобы домой кабели сетевые отвезти, а вместе с ними – доступ к интернету. Он, должно быть, подумал, что это именно так и работает. Просто без комментариев.

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