Приезжай ко мне в гости, я жду, – маленькая Алинка из Ровно написала песику Патрону письмо

Песик Патрон, который помогает спасателям разминировать Чернигов, стал для украинцев настоящим героем, а для детей любимцем.

Маленькая Алина из Ровно написала четвероногому трогательное письмо, которое получили работники ГСЧС.

К теме "Ляля, ходи спокойно": в ГСЧС похвастались рисунками художников, посвященными собачке Патрона

"Патрон, приезжай ко мне в гости, я жду тебя с хозяином!" – можно было увидеть под рисунком талантливой девочки.



Письмо от Алины / Фото ГСЧС

Кроме того, она не забыла и о самих спасателях: "ГСЧС, вы – супергерои! Спасибо!".

"Вот такие благодарности от украинских детей – бесценные. Потому что идут от всей души. Они оберегают, поддерживают и вдохновляют наших спасателей, которые действительно все без исключения – супергерои", – прокомментировали письмо девочки в ГСЧС.

Что известно о Патроне

Патрон – Джек Рассел терьер. Ему два года и он обожает сыр. А еще он стал настоящим четвероногим талисманом в ГСЧС.

Собака умело помогает пиротехникам на Черниговщине находить и очищать земли от российских взрывных "подарков".

К теме – Пес Патрон – талисман черниговских пиротехников: смотрите видео