Шольц четко ответил, поддерживает ли идею пригласить Украину в НАТО

План победы Зеленского предусматривает приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Это могло бы значительно усилить политическую позицию Киева. Впрочем, чтобы принять такое решение все члены Альянса должны выразить свое согласие.

В Офисе президента в комментарии 24 Каналу отметили, что для приглашения Украины в НАТО не нужно согласие всех стран, главное убедить США и Германию. А это задача не из легких. Так, в интервью ZDF с категорическим заявлением выступил Олаф Шольц.

Смотрите также "Это несправедливо": Путин жалуется, что НАТО расширяется, и снова вспомнил об Украине

"Я не изменю своей позиции"

По словам немецкого канцлера, пока нет необходимости принимать решение о приглашении Украины в НАТО. Он подчеркнул, что важно осознавать: "страна, которая воюет, не может стать членом НАТО". Шольц подчеркнул, что все это хорошо знают, и здесь не должно быть споров. Также канцлер добавил, что в НАТО приглашение обычно связывают с членством достаточно быстро.

Глава немецкого правительства заявил, что между союзниками ведутся разговоры о гарантиях безопасности уже в послевоенной ситуации.

Шольц в очередной раз предостерег от того, чтобы не будить в России зверя. Он напомнил, что Москва сломала понимание того, что границы нельзя перемещать силой. Поэтому нужны взвешенные действия, которые, с одной стороны, гарантируют поддержку Украине, а с другой - чтобы это не превратилось в войну между Россией и НАТО. "Это то, что я четко понимаю, и я не изменю своей позиции", – сказал политик.

К слову, недавно президент США посетил Берлин, где вместе с тремя европейскими лидерами обсудил вопрос продолжения помощи Украине.