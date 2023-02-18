Ожидаем на Вильнюсском саммите получить приглашение в НАТО, – Стефанчук

Во время саммита Североатлантического Альянса Украина ожидает получить приглашение в НАТО. Саммит запланирован на лето этого года.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона рассказал, что на Вильнюсском саммите Украина ожидает получить приглашение в Альянс, сообщает 24 Канал.

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Почему Украина ожидает получить приглашение в НАТО

По словам Стефанчука, на Мюнхенской конференции по безопасности уже обсуждают "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО".

Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в Альянс,

– сообщил Стефанчук.

Скоро состоится первая в истории трехсторонняя встреча Украины с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 февраля встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кроме того, на этих переговорах будет представитель Европейского Союза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

Это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в таком трехстороннем формате.

После встречи чиновники дадут совместную конференцию для СМИ – произойдет это 21 февраля около 12:45 по Центральноевропейскому времени. По Киевскому времени это около 14:45.

К слову, в начале недели министр обороны Украины Алексей Резников на полях саммита в формате "Рамштайн" встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили взаимодействие нашего государства и Североатлантического альянса.

Саммит Североатлантического Альянса запланирован в Вильнюсе на 11 – 12 июля.