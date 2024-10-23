Украина может получить приглашение в НАТО в 2025 году: заявление главы Сейма Латвии

В Латвии ожидают, что Украина получит приглашение в НАТО в 2025 году. Рига также поддерживает евроинтеграцию Украины.

Об этом сказано в заявлении председателя Сейма Латвии Дайги Миерини, опубликованном на сайте парламента.

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Когда Украина может получить приглашение

Дайга Миериня считает, что достичь такого решения можно на саммите НАТО в следующем году в Гааге.

Мы очень надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение о приглашении Украины в НАТО. Мы будем работать над этой целью с нашими союзниками по НАТО,

– говорит она.

Также она подчеркнула, что Латвия поддерживает путь Украины в Европейский Союз и готова оказать необходимую помощь, поделиться опытом со своими украинскими коллегами.

Она подчеркнула, что долгосрочная военная помощь Украине является ключевой необходимостью для победы. Наше государство, по её мнению, имеет полное право в частности атаковать объекты на территории России.

"Также для реализации Плана Победы важным является долгосрочное обеспечение поставок всего необходимого вооружения. Украина имеет полное право на самооборону, что включает также уничтожение военных объектов на территории России", – отмечает Миериня.

Напомним, глава миссии США при НАТО Джулианн Смит заявила, что пока в Альянсе нет консенсуса относительно приглашения Украины. Впрочем, Соединенные Штаты и в дальнейшем будут приближать членство Украины.