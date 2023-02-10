Тактический шаг Зеленского: зачем президент пригласил Орбана в Украину

Маловероятно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решится приехать в Украину и увидеть войну своими глазами. Его обвиняют в пророссийской политике и поддержке диктатуры главы России Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Фесенко. По его словам, у российского диктатора и Виктора Орбана много общего.

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Что общего у Орбана и Путина

Владимир Фесенко подчеркнул, что убеждения Виктора Орбана имеют российские мотивы.

Это позиция такого венгерского неоимпериалиста, мечтающего о восстановлении Венгрии как великой державы, постоянно упоминает о Трианонском договоре, бывшей территории Венгрии,

– объяснил он.

По его словам, у Орбана это все в меньших масштабах, чем у Путина.

"Такие имперские мотивы восстановления имперского статуса, влияния за пределами своей страны есть у Путина, он это реализует военным путем, есть у Реджепа Эрдогана, есть и у Орбана", – обратил внимание он.

По мнению политолога, премьер-министр пытается давить на Украину не из-за любви к Путину. Причина в желании влиять на венгерские меньшинства. Орбан хочет, чтобы они подчинялись венгерскому правительству.

Симпатии к Путину обусловлены тем, что многое их объединяет – у них схожее мировоззрение. И критическое отношение к Украине тоже их в определенной степени сочетает,

– подчеркнул он.

Фесенко добавил, что Виктор Орбан, в отличие от Путина, все же вынужден учитывать общую европейскую позицию.

Решится ли Орбан на визит в Украину

Политолог рассказал, что вероятность визита Орбана в Украину остается низкой.

Приглашение от нашего президента, я думаю, это такой тактический шаг,

– подчеркнул он.

Фесенко сообщил, что представителю Венгрии все же стоило не побояться приехать в Киев, который время от времени обстреливается, посмотреть на то, что сделали его друзья-россияне в Украине.

"Пусть своими глазами посмотрит на войну, ее последствия. Возможно, на него это повлияет", – объяснил он.

По его мнению, есть другие факторы, влияющие на политическое сознание Орбана. Впрочем, попробовать его пригласить в Украину все же стоило.

По словам Фесенко, проблема взаимоотношений с Венгрией для Украины будет особенно острой уже, возможно, после войны. В частности, мы будем рассматривать ее в контексте европейской интеграции и вступления в НАТО.

Поведение Орбана во время визита Зеленского