В Энергодаре тренер по боксу пригласил детей на "тренировку", но их ждали пропагандистские СМИ, которые хотели снять сюжет об оккупированном Энергодаре.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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Он говорит, что мужчинам на оккупированных территориях российские военные пытаются раздавать повестки. Запорожская ОВА советует игнорировать их и не ходить в оккупационные военкоматы.

По его словам, в Запорожской области бегают росСМИ с камерами и снимают свои пропагандистские сюжеты. Они показывают, что все "хорошо" на оккупированных территориях.

В частности, корреспондент рассказал о досадном случае в оккупированном Энергодаре, где была известная школа бокса.

Там тренер пригласил детей на "тренировку", мол школа возобновляет работу. Дети пришли и увидели, что их ждут росСМИ, решившие снять сюжет, что в Энергодаре "наладилась жизнь",

– заявил журналист.

Он добавил, что впоследствии выяснилось, что тренер так поступил, потому что он является прихожанином церкви Московского патриархата. Также он привел туда московских попов, которые рассказывали детям, что юные боксеры – это добрые Ильи Муромцы.

К слову, немецкий журналист Томас Репер, делающий репортажи из Мариуполя, оказался пропагандистом Кремля. Известно, что он также посещал эфир одного из главных рупоров Кремля Владимира Соловьева.

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