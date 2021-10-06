Пригласили на пресс-конференцию, которой не было: журналисты протестуют под "Укрэксимбанком"
Источник:24 канал
В "Укрэксимбанке" анонсировали пресс-конференцию для журналистов. Однако, представителей украинских СМИ просто не впустили внутрь здания.
Пресс-конференцию якобы отменили из-за того, что глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер отстранен от работы на время расследования.
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Журналистов не впустили в "Укрэксимбанк"
По словам журналистки 24 канала Анны Брыковой, представителей СМИ таки пригласили внутрь. Однако к ним просто вышла представительница пресс-службы "Укрэксимбанка" с папкой и зачитала текст, мол, пресс-конференции не будет, извиняемся.
Когда же украинские СМИ начали задавать вопросы, им посоветовали писать официальные запросы. После этого охрана попросила журналистов покинуть здание.
Журналистов таки впустили в "Укрэксимбанк" / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Украинские СМИ устроили протест
Впоследствии журналисты устроили пикет под зданием офиса "Укрэксимбанка". Эту акцию протеста активисты организовали заранее и сообщили об этом в фейсбуке.
Журналисты протестуют под "Укрэксимбанком" / Фото Анны Брыковой, 24 канал
На главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаеву из окна здания якобы сбросили вазон, однако не попали. Неизвестно: целились в журналистку или вазон сам просто выпал из окна.
Представителей украинских СМИ позвали на пресс-конференцию, которой не было: смотрите видео
Скандал вокруг "Укрэксимбанка": что надо знать
- Во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали на съемочную группу "Схем".
- Ему якобы не понравился вопрос журналиста, поэтому он вызвал в кабинет охрану. Он требовал уничтожать запись разговора.
- К оператору охранники применили физическую силу. У журналистов забрали камеры и карточки с отснятым материалом.
- Однако им таки удалось восстановить удаленные кадры, а полное видео инцидента обнародовали в сети.
- Сам Мецгер написал заявление на увольнение.
- По его словам, он хочет восстановить репутацию "Укрэксимбанка", которая пострадала из-за скандала.
- Наблюдательный совет уже определил нового главу банка на время расследования.
- Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подчеркнула, что дело требует справедливого и эффективного расследования.