Пригород столицы готовится ко встрече с российским оккупантом

В телеграм-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко сообщают, что пригород Киева готовится к встрече с российским оккупантом.

Александр Сырский, командующий обороной Киева генерал-полковник, лично проверил готовность фортификационных объектов для встречи с российскими захватчиками.

На тему Под Харьковом ВСУ пошли в контрнаступление и заняли позиции границы, – Синегубов

Чтобы дать мощный отпор русским военным, предпринимаются все необходимые мероприятия: оборудуются блокпосты и пункты наблюдения, организуются мобильно-дозорные группы и прочее.

Такого единства граждан и сил обороны еще никогда не было. Мы готовы отбить и победить врага. Я уверен, что на подступах к столице агрессор почувствует всю ярость украинского народа,

– подчеркнул генерал-полковник Александр Сырский.

Напоминаем о потерях агрессора по состоянию на 23:00 4 марта:

личный состав – около 9 200 человек;

танков – 251 единиц;

боевых бронированных машин – 939 единиц;

артиллерийских систем – 105 единиц;

РСЗО – 50 единиц;

средств ПВО – 18 единиц;

самолетов – 35 единиц (уточняется);

вертолетов – 37 единиц (уточняется);

автомобильной техники – 404 единиц;

легкие скоростные катера – 2 единицы;

цистерны с ГСМ – 60 единиц;

БПЛА – 3 штуки;

очень большое количество пленных и захваченной трофейной техники страны-агрессора.

Данные приведены из официального сообщения Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!