Далее – заказчики, – адвокат семьи Гонгадзе о приговоре убийце Пукачу
Источник:24 канал
Алексея Пукача окончательно признали виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Однако это не значит, что стоит ставить точку в деле, ведь заказчиков убийства еще не нашли.
Об этом рассказала адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко. Она добавила, что теоретически следствие продолжается, и правоохранительные органы разыскивают заказчиков.
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"Решение (о приговоре Пукачу – 24 канал) означает о точке по делу Пукача. В Украине он уже не будет обжаловать приговор, а будет отбывать наказание пожизненно", – пояснила адвокат.
Что касается всего дела Гонгадзе – далее открыт вопрос относительно заказчиков,
– подчеркнула Теличенко.
Теличенко: Важно обнародовать материалы дела
Адвокат сказала, что последние 2 года по определенным причинам следствие не вели. Однако чрезвычайно важно обнародовать материалы, которые собрали за все время.
И для украинского общества, и для международного сообщества важно понимать, это украинский президент заказывал убийство журналиста, или кто-то другой,
– отметила Теличенко.
Это вопрос, на который они ищут ответ уже 21 год. Очень важно этот ответ сформулировать даже в случае, если заказчиков не привлекут к ответственности.
Теличенко предположила, что собранные материалы могут обнародовать после того, как досудебное производство закроют.Важно! Журналиста и основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе убили в сентябре 2000 года. Он исчез 16 сентября, а только в ноябре нашли его обезглавленное тело в лесу на Киевщине. Останки журналиста удалось обнаружить лишь в 2009 году.
Адвокат семьи Гонгадзе сказала, как будет двигаться дело дальше: смотрите видео
Приговор Пукачу: главное
- Алексея Пукача признали виновным в убийстве журналиста еще 29 января 2013 года – тогда его приговорили к пожизненному заключению.
- Адвокаты подавали апелляционные жалобы. Первую рассмотрели еще в 2016 году и решили не отменять приговор.
- Уже 2 июля Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Пукача, которую рассматривали еще с 2019 года. Приговор не изменили – Пукач будет отбывать наказание пожизненно.
- Стоит напомнить, что за убийство Гонгадзе осудили также Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича.