В Николаевской области впервые приговорили агитатора за информационную деятельность в интересах России

Суд приговорил прокремлевского агитатора из Первомайска, ведавшего подрывную деятельность в интересах России, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Это первый в Украине случай, когда фигурант получает так суровый приговор исключительно за информационную работу в пользу врага.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о приговоре российскому агитатору?

По материалам СБУ и областной прокуратуры, осужденным оказался местный уклонист, которого правоохранители разоблачили еще в апреле 2024 года. Мужчину признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Следствие установило, что злоумышленник распространял вражескую пропаганду, маскируя ее под деятельность так называемого "небольшевистского" подполья. В своих публикациях он отрицал существование украинской государственности, вооруженную агрессию и военные преступления оккупантов.

Для массового распространения деструктивного контента фигурант создал отдельный тематический сайт и активно использовал собственную страницу в российской социальной сети "ВКонтакте". Впоследствии он приступил к поиску "единомышленников", чтобы привлечь их в состав вражеской ячейки.

В ходе обысков по месту жительства пропагандиста сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику и смартфон с доказательствами преступной деятельности. Также правоохранители обнаружили большое количество прокремлевской литературы.

Напомним, СБУ раскрыла агентурную сеть ФСБ в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях и задержала четырех информаторов. Они собирали координаты военных объектов, складов, ПВО и техники ВСУ для подготовки российских ударов. Всем объявили подозрение в государственной измене – им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, спецслужбы задержали жителя Кропивницкого, который по заданию российского куратора собирал данные для ударов по энергетике. Он фотографировал нефтебазы, склады с топливом, электростанции и позиции ПВО, а также передавал оккупантам координаты этих объектов.