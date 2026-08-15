Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про вирок російському агітатору?

За матеріалами СБУ та обласної прокуратури, засудженим виявився місцевий ухилянт, якого правоохоронці викрили ще у квітні 2024 року. Чоловіка визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що зловмисник поширював ворожу пропаганду, маскуючи її під діяльність так званого "необільшовицького" підпілля. У своїх публікаціях він заперечував існування української державності, збройну агресію та воєнні злочини окупантів.

Для масового поширення деструктивного контенту фігурант створив окремий тематичний сайт та активно використовував власну сторінку в російській соціальній мережі ВКонтакте. Згодом він розпочав пошук "однодумців", щоб залучити їх до складу ворожого осередку.

Під час обшуків за місцем проживання пропагандиста співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку та смартфон із доказами злочинної діяльності. Також правоохоронці знайшли велику кількість прокремлівської літератури.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу ФСБ у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях і затримала чотирьох інформаторів. Вони збирали координати військових об’єктів, складів, ППО та техніки ЗСУ для підготовки російських ударів. Усім оголосили підозру в держзраді – їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, спецслужби затримала жителя Кропивницького, який за завданням російського куратора збирав дані для ударів по енергетиці. Він фотографував нафтобази, склади з пальним, електростанції та позиції ППО, а також передавав окупантам координати цих об'єктів.