Играет на опережение: почему Пригожин заранее заговорил о поражении под Бахмутом

В России обостряется противостояние между минобороны и владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Их конфликт достиг апогея, а Пригожин уже начал говорить о поражении оккупационных войск у Бахмута.

Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что Пригожин – абсолютно циничный человек, которого интересует власть.

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Почему Пригожин заговорил о поражении под Бахмутом

Пионтковский отметил, что каждый день Пригожин заявляет о том, что дела обстоят очень плохо, возможно поражение и вывод вагнеровцев из Бахмута. Это, в свою очередь, обрушит весь фронт, а виновниками будут люди из генштаба России.

По его словам, так главарь ЧВК "Вагнера" апеллирует к патриотическим массам в России. Тезисы Пригожина поддерживают все военкоры и ряд политических фигур.

У публициста создается впечатление, что никто в российской военно-политической верхушке не заинтересован в победе под Бахмутом. Ведь это только усилит позиции Пригожина.

А Пригожин, по-моему, стал играть на опережение. Он начал играть на поражение в Бахмуте,

– сказал Пионтковский.

Он добавил, что единственный способ для Пригожина политически уцелеть и даже сохранить свою жизнь – зачистить генералов. Для этого ему нужно поражение под Бахмутом, в котором он уже обвинил генштаб.

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В чем замысел Пригожина

Он считает, что в такой ситуации становится более вероятным успех Вооруженных Сил Украины у Бахмута, который будет иметь чрезвычайный резонанс, просто разрушив российскую политическую систему.

Ведь, по словам оппозиционного политика, вся российская военная пресса закричит о генералах, все продавших. А Путину придется от них избавиться, чтобы объяснить, что виноват не он.

На этом звезда Пригожина вознесется к небесам,

– заявил Пионтковский.

Пригожин же, добавил публицист, абсолютно циничный человек, которого интересует власть. А в проигравшей России у главаря ЧВК "Вагнера" будут отличные позиции. Мол, он герой, сражавшийся за страну, но его предали генералы.

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