Пригожин будет "светиться" на российском телевидении: вводит "патриотические программы"

Руководитель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается как можно больше "светиться" и российскому инфополе. Теперь он станет куратором патриотических программ на федеральных каналах.

Российские СМИ сообщили, что уже на следующий год в эфире российских телеканалов появятся продукты медиахолдинга Пригожина.

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Теперь в эфире станет больше "патриотического контента" от хозяина ЧВК "Вагнера" вместо всех любимых культовых программ.

Зрителям центральных каналов не хватает качественного патриотического контента, который должен заменить добрую половину устаревших развлекательных телепередач (Поле чудес, Голос, КВН) и выходить в эфир в прайм-тайм,

– говорится в сообщении.

Более того, в анонсе указывают, что западные ценности и западные форматы программ отживают свое.

Обратите внимание! Депутаты Европарламента хотят включить ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Соответствующее письмо они направили президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна в этом году председательствует в Совете.

Депутаты Европарламента считают, что ЧВК "Вагнер" нужно признать террористической организацией из-за нарушения "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

Пригожин продолжает бороться за "авторитет" в России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин стал особенно активным.

Он открыто критикует российскую армию в комментариях многих онлайн-медиа и телеграмм-каналах, что позволяет ему охватывать аудиторию, которая недоступна Минобороны России, поскольку они ограничены в своих публичных заявлениях.

Также Пригожин скапливает и военную мощь. Аналитики ISW считают, что это может представлять угрозу Путину.

Пригожин не занимает официальную ответственную должность. Он не руководит ни одной российской операцией в Украине и не несет ответственности за какую-либо бюрократию. А это дает ему возможность свободно критиковать тех, кто "у власти".

Кремль в последнее время активизировал создание и расширение двух карманных армий – приближенного к Януковичу Армена Саркисяна и Рамзана Кадырова. Таким образом, у Путина пытаются сдерживать влияние Пригожина.

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