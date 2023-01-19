Такие заявления Пригожина имеют определенную почву, ведь он имеет непосредственное отношение к фабрикам троллей в России и является одним из первых их организаторов. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Пригожин создал информационные "помойки"

По словам политика, Пригожин является хозяином фабрики троллей, объединяющих большое количество беспринципных людей, которые за деньги тиражируют комментарии, вирусные видео, засоряют новостную ленту, а также разжигают ненависть в сети.

У него большое количество информационных "помоек" – так сказать, агентств новостей. Они не очень эффективны, ведь те, кто в сети, их не читает, а в СМИ их информация не доходит. Эти "помойки" существуют сами для себя. Их эффективность близка к нулю,

– считает он.

По его мнению, Пригожин понимает, что YouTube и другие площадки в сети работают не на Путина, а против него, потому хочет его закрыть.

"Но он не понимает, что YouTube это также и реклама, и образование, и средство общения и многое другое. Сегодня большая экономическая, социальная и другая деятельность связана с ним", – отметил Гудков.

Он сравнил Пригожина, пытающегося закрыть YouTube, с хозяином дома, в одной из комнат которого появилась плесень. И тот, вместо того чтобы избавиться от нее, решает разрушить весь дом.

"Ведь Пригожин не понимает, что интернет – это не только идейная борьба и военная пропаганда. Потому что он заперт в своей информационной "пузыре" и думает, что интернет существует, чтобы бороться с Путиным", – предположил оппозиционер.

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ЧВК "Вагнер" – личная армия Путина

По его словам, Пригожин – это лицо и собирательный образ путинской власти, ее точная внутренняя характеристика.

Путин отдал Пригожину власть, деньги, полномочия, потому что он не верил в другие возможности. Или усилил эти возможности своей личной армией. Ведь ЧВК "Вагнер" – это не личная армия Пригожина, а именно Путина. А Пригожина он просто поставил управлять этим "проектом",

– считает он.

Оппозиционный политик подчеркнул, что Пригожину дали возможность делать все, что он мог предложить.

"Предложил вербовать зэков – и ему дали такие полномочия. Чем больше он их "утилизирует", тем спокойнее будет в тюрьмах и освободятся места", – заметил он.

Однако, по его мнению, Путин этого не планировал – так случилось, другого "затратного материала", кроме зеков, у них нет.

"И других методов, кроме фашистских у них тоже нет. Поэтому они к ним и прибегают", – подчеркнул Геннадий Гудков.

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