Такі заяви Пригожина мають певний ґрунт, адже він має безпосередній стосунок до фабрик тролей в Росії і є одним з перших їхнім організатором. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Пригожин створив інформаційні "помийкі"
За словами політика, Пригожин є господарем фабрики тролів, що об'єднують велику кількість безпринципних людей, які за гроші тиражують коментарі, вірусні відео, засмічують стрічку новин, а також розпалюють ненависть в мережі.
Він має велику кількість інформаційних "помийок" – так би мовити, агентств новин. Вони не дуже ефективні, адже ті, хто в мережі, їх не читає, а до ЗМІ їхня інформація не доходить. Ці "помийкі" існують самі для себе. Їхня ефективність близька до нуля,
– вважає він.
На його думку, Пригожин розуміє, що YouTube та інші майданчики в мережі працюють не на Путіна, а проти нього, тому хоче його закрити.
"Але він не розуміє, що YouTube це також і реклама, і освіта, і засіб спілкування та багато іншого. Сьогодні велика економічна, соціальна та інша діяльність пов'язана з ним", – зазначив Гудков.
Він порівняв Пригожина, який намагається закрити YouTube, з хазяїном будинку, в одній з кімнат якого з'явилася пліснява. І той, замість того, щоб позбавитись неї, вирішує зруйнувати увесь дім.
"Адже Пригожин не розуміє, що інтернет – це не тільки ідейна боротьба і воєнна пропаганда. Тому що він замкнений у своїй інформаційній "бульбашці" і думає, що інтернет існує, щоб боротися з Путіним", – припустив опозиціонер.
Навіщо Пригожину закривати YouTube: дивіться відео
ПВК "Вагнер" – особиста армія Путіна
За його словами, Пригожин – це обличчя і збірний образ путінської влади, її точна внутрішня характеристика.
Путін віддав Пригожину владу, гроші, повноваження, тому що він не вірив в інші можливості. Або підсилив ці можливості своєю особистою армією. Адже ПВК "Вагнер" – це не особиста армія Пригожина, а саме Путіна. А Пригожина він просто поставив керувати цим "проєктом",
– вважає він.
Опозиційний політик наголосив, що Пригожину дали можливість робити все, що він міг запропонувати.
"Запропонував вербувати зеків – і йому дали такі повноваження. Чим більше він їх "утилізує", тим спокійніше буде в тюрмах і звільняться місця", – зауважив він.
Проте, на його думку, Путін цього не планував – так трапилось, іншого "витратного матеріалу", крім зеків, у них немає.
"Та інших методів, крім фашистських у них теж немає. Тому вони до них і вдаються", – підкреслив Геннадій Гудков.
Пригожин набирає силу в Росії: що відбувається
- Пригожин, знаючи, що йому за це нічого не буде, продовжує свої словесні атаки на керівну верхівку. Він став настільки "сміливим", що не боїться відкрито критикувати навіть найближче оточення Путіна.
- У Кремлі стверджують, що до атак на Соледар у Донецькій області не причетні бійці ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Це провокує розкол в середині ворожих "еліт", на думку експертів з Інституту вивчення війни.
- Колишній командир кремлівської ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв не витримав служби і, оскільки, вийти з такої організації не так просто – втік до Норвегії. Тепер екскомандир готовий свідчити проти Євгенія Пригожина та ПВК "Вагнер".