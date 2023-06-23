Командиры проверяют телефоны: на Запорожье неспокойно среди окупантов из-за Пригожина

Нарастающее в России напряжение имеет и непосредственное влияние на оккупантов, которые сейчас на фронте. К примеру, среди захватчиков на Запорожском направлении сейчас неспокойно.

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что по информации источника среди оккупантов на Запорожском направлении, там начали суетиться командиры некоторых десантных подразделений. В частности, проверяют телефоны захватчиков.

Обратите внимание После заявлений Пригожина в России против него возбудили дело о призыве к вооруженному мятежу

Что происходит среди оккупантов

Очевидно, столь громкий внутренний российский конфликт, достигший своего апогея вечером 23 июня, не остался незамеченным среди захватчиков. Командиры некоторых десантных подразделений проверяют телефоны оккупантов и запрещают им подписываться на телеграмм-каналы ЧВК "Вагнер". Это непосредственный приказ российского минобороны – неизвестно.

Помимо этого, партизаны "Атеш" отметили, что получили немало информации о том, что сейчас происходит среди российских подразделений регулярной армии и росгвардии и обещают в ближайшее время опубликовать новые данные.

Что происходит в России

Руководитель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярные войска нанесли ракетный удар по тыловому лагерю его наемников за непосредственным приказом министра обороны Сергея Шойгу. Минобороны России опровергает эту информацию.

По словам Пригожина, специально для удара по вагнеровцам Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону и после публикации его заявления он скрылся. Руководитель наемников пообещал остановить Шойгу, назвав его тварью. Несмотря на утверждение о начале военного переворота, Пригожин заявляет, что выступает против несправедливости и его действия никак не вредят оккупантам на фронте.

В Кремле заявили, что знают о ситуации и принимают все меры для того, чтобы все урегулировать. В то же время ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина из-за его заявлений.

В то же время, в российских СМИ есть сообщения о том, что минобороны готовит экстренное заявление, а подразделения ФСБ и росгвардии приведены в боевую готовность.