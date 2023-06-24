Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он добавил, что партийный флешмоб, устроенный представителями регионов в поддержку Путина лишь демонстрирует нескоординированность власти.

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Не постановка

С точки зрения правовой квалификации в России происходит попытка "военного переворота". К тому же эта попытка перешла в активную фазу выполнения.

Речь диктатора Владимира Путина обобщенно дала два варианта развития событий на болотах:

военный переворот будет успешным;

ЧВК "Вагнера" и главарь Евгений Пригожин перестанут существовать.

Как отметил политолог, когда выдерживалась пауза между официальным комментарием Кремля, выступлением Путина, сообщением о регистрации уголовного производства, можно было предположить, что речь идет об определенной постановке, инсценировке, так называемой игре с внутренней аудиторией.

"Было бы хорошо, чтобы этот процесс (мятеж Пригожина – 24 Канал) затянулся на недели или месяцы, а именно противостояние набирало обороты. Ведь это могло бы снять по крайней мере ситуативное напряжение на фронте и, возможно, поспособствовало бы деоккупации наших территорий", – сказал Вигиринский.

Политолог предположил, как будут развиваться события в России: смотрите видео

Поддержат ли россияне Пригожина

Пока что по той информации, которая доходит из России, к сожалению, нет ощущения, что в ЧВК "Вагнер" приобщаются право настроенные националисты или граждане.

Это не значит, что этого не произойдет. Мы ведь не видим настроения и того, что происходит в войсках. Пока мы не знаем, как пополняется штат вагнеровцев, сколько бойцов в строю и какая военная способность,

– подчеркнул политолог.

Вероятно, первые обращения террориста Пригожина адресовались военнослужащим и так называемым тяготеющим к нему патриотам.

Что известно о мятеже Пригожина