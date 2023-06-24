Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він додав, що партійний флешмоб, який влаштували представники регіонів на підтримку Путіна лише демонструє нескоординованість влади.

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Не постановка

З точки зору правової кваліфікації у Росії відбувається спроба "військового перевороту". До того ж ця спроба перейшла в активну фазу виконання.

Промова диктатора Владіміра Путіна узагальнено дала два варіанти розвитку подій на болотах:

військовий переворот буде успішним;

ПВК "Вагнера" та ватажок Євгєній Пригожин перестануть існувати.

Як зазначив політолог, коли витримувалась пауза між офіційним коментарем Кремля, виступом Путіна, повідомленням про реєстрацію кримінального провадження, то можна було припустити, що мова йде про певну постановку, інсценування, так звану гру з внутрішньою аудиторією.

"Було б добре, щоб цей процес (заколот Пригожина – 24 Канал) затягнувся на тижні чи місяці, а саме протистояння набирало обертів. Адже це могло б зняти принаймні ситуативну напругу на фронті й можливо посприяло б деокупації наших територій", - сказав Вігірінський.

Політолог припустив, як розвиватимуться події у Росії: дивіться відео

Чи підтримають росіяни Пригожина

Поки що за тією інформацією, яка доходить з Росії, на жаль, немає відчуття, що до ПВК "Вагнера" долучаються право налаштовані націоналісти чи громадяни.

Це не означає, що цього не відбудеться. Адже ми не бачимо настрої та того, що відбувається у військах. Наразі ми не знаємо, як поповнюється штат вагнерівців, скільки бійців є у строю та яка військова спроможність,

– наголосив політолог.

Ймовірно, перші звернення терориста Пригожина адресувалися військовослужбовцям й так званим патріотам, які до нього тяжіють.

Що відомо про заколот Пригожина