Этот бред "повара Путина" в эфире телемарафона прокомментировал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. К слову, он подтвердил заявление президента, что Бахмут фактически уничтожен.

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О чем свидетельствуют заявления Пригожина

Череватый утверждает, что заявления Пригожина не соответствуют действительности. Украинские подразделения удерживают ряд зданий в юго-западной части города. Также, по словам спикера, украинские воины в течение нескольких дней пытались контратаковать противника и продвигаться.

В разные дни это было от 250 метров до 1,5 километра. В частности, за последние сутки наши подразделения продвинулись еще на 200 метров, отодвинув противника,

– сказал Череватый.

Поэтому информационный вброс от Пригожина имеет несколько задач, говорит пресс-секретарь. Одна из них – показать эту "Пирову недопобеду" как промежуточный этап. На самом же деле, по словам Череватого, Бахмут и его герои исполнили свою главную роль – уничтожили одну из самых больших и боеспособных группировок врага – преступную организацию "Вагнера".

"И не зря он просится отойти 25 мая. Другое дело – дадут ли его хозяева это сделать. Потому что он прекрасно понимает, в каком состоянии сейчас боевой дух и боевые способности его частей", – сказал Череватый.

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