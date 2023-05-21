Этот бред "повара Путина" в эфире телемарафона прокомментировал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. К слову, он подтвердил заявление президента, что Бахмут фактически уничтожен.
Смотрите также Бои за Бахмут не прекращаются: карта боевых действий по состоянию на 21 мая
О чем свидетельствуют заявления Пригожина
Череватый утверждает, что заявления Пригожина не соответствуют действительности. Украинские подразделения удерживают ряд зданий в юго-западной части города. Также, по словам спикера, украинские воины в течение нескольких дней пытались контратаковать противника и продвигаться.
В разные дни это было от 250 метров до 1,5 километра. В частности, за последние сутки наши подразделения продвинулись еще на 200 метров, отодвинув противника,
– сказал Череватый.
Поэтому информационный вброс от Пригожина имеет несколько задач, говорит пресс-секретарь. Одна из них – показать эту "Пирову недопобеду" как промежуточный этап. На самом же деле, по словам Череватого, Бахмут и его герои исполнили свою главную роль – уничтожили одну из самых больших и боеспособных группировок врага – преступную организацию "Вагнера".
"И не зря он просится отойти 25 мая. Другое дело – дадут ли его хозяева это сделать. Потому что он прекрасно понимает, в каком состоянии сейчас боевой дух и боевые способности его частей", – сказал Череватый.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Это позволяет наносить врагу еще большие потери. По ее словам, ВСУ сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором в районе "Самолет".
- "Взятие" города прокомментировал и президент Украины. Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме, опровергнув заявления оккупантов. Он сказал, что от города почти ничего не осталось, но он "в наших сердцах".
- В то же время аналитики из Института по изучению войны отметили, что если вагнеровцам удалось одержать там победу – ключевое слово "если", – то она сугубо символическая. Ведь несколько уцелевших кварталов Бахмута не будут важны ни с тактической, ни с оперативной точки зрения. Все потому, что населенный пункт не может стать плацдармом для продолжения наступательных операций врага.