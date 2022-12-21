"Думаю, дожмем": Пригожин хочет отправлять на войну с Украиной заключенных женщин

России настолько не хватает "пушечного мяса", что повар Путина Евгений Пригожин хочет вербовать заключённых женщин. Их отправят на войну с Украиной.

Россия продолжает пробивать дно. В этот раз в медийное пространстве забросили обращение депутата Свердловской области. Его разнесли росСМИ, сообщает 24 канал.

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Он просит Пригожина отправлять на войну в Украину заключенных женщин. Они вроде бы могут "помочь стране". Пригожин ответил, что совершенно "согласен с этим".

Кроме того, он добавил, что женщин могут отправлять в Украину не только медсестрами и связными, но и в составах диверсионных и снайперских пар. Подытожил свой опус Пригожин словами "есть сопротивление, но думаю, дожмем".

Россия несет колоссальные потери

Россия в Украине несет колоссальные потери. По состоянию на 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт в Кобзон удалось отправить уже 99 740 оккупантов.

Путин заявил, что в настоящее время России хватает 300 тысяч мобиков. В то же время, бункерный дед традиционно соврал, ведь людей продолжают забирать на войну.

Между тем, Сергей Шойгу заявил, что стране-террористке срочно нужно увеличить запас своего "пушечного мяса". Он выдал, что армию необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек.

Пленные вагнеровцы рассказывают, как Пригожин им лжет, а потом бросает на фронт без еды и воды.