Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, для так называемых Z-патриотов Пригожин выглядит "героем".

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Пригожин играет в свою игру

Пионтковский считает, что Пригожин работает на поражение России. В чем-то он даже опережает события: уже несколько дней идет его "триумфальная" поездка по городам России, где Пригожин продвигает один единственный месседж: "я руководитель единого боеспособного подразделения российской армии, которую уничтожили предатели Шойгу и Герасимов".

"Этим месседжем он будто призывает: если не удалось победить украинцев, то давайте расправимся с предателями. И под предателями он понимает не только Шойгу и Герасимова, а между словами читается и Путин", – подчеркнул российский публицист.

Многих в Украине беспокоит, кто стоит за Пригожином. Пионтковский не соглашается с теми, кто считает Пригожина креатурой Путина, который должен публично воевать против Шойгу и Герасимова. Есть мнение, что непосредственные руководители российской армии могут готовить государственный переворот, а Пригожин должен защитить Путина.

Его не интересуют российские ценности и идеи "русского мира" – для него на первом месте возможности для усиления собственной власти и влияния, а также перераспределения имущества в России, после свержения эпохи Путина,

– добавил Пионтковский.

Последние заявления Пригожина