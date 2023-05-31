Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, для так называемых Z-патриотов Пригожин выглядит "героем".
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Пригожин играет в свою игру
Пионтковский считает, что Пригожин работает на поражение России. В чем-то он даже опережает события: уже несколько дней идет его "триумфальная" поездка по городам России, где Пригожин продвигает один единственный месседж: "я руководитель единого боеспособного подразделения российской армии, которую уничтожили предатели Шойгу и Герасимов".
"Этим месседжем он будто призывает: если не удалось победить украинцев, то давайте расправимся с предателями. И под предателями он понимает не только Шойгу и Герасимова, а между словами читается и Путин", – подчеркнул российский публицист.
Многих в Украине беспокоит, кто стоит за Пригожином. Пионтковский не соглашается с теми, кто считает Пригожина креатурой Путина, который должен публично воевать против Шойгу и Герасимова. Есть мнение, что непосредственные руководители российской армии могут готовить государственный переворот, а Пригожин должен защитить Путина.
Его не интересуют российские ценности и идеи "русского мира" – для него на первом месте возможности для усиления собственной власти и влияния, а также перераспределения имущества в России, после свержения эпохи Путина,
– добавил Пионтковский.
Последние заявления Пригожина
- После выхода из Бахмута Пригожин начал турне по городам России. Он раздает интервью журналистам, где призывает готовиться к продолжительной войне, переводить экономику на военные рельсы и объявить всеобщую мобилизацию.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Пригожин имеет неплохие рейтинги среди россиян и может принять участие в избирательной гонке.
- Если он уйдет в политику, то создаст партию, похожую на "ЛДПР".