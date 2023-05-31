Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, для так званих Z-патріотів Пригожин виглядає "героєм".

Дивіться також Стратити не можна помилувати: чому Путін не нагодує Пригожина "новачком"

Пригожин грає у свою гру

Піонтковський вважає, що Пригожин працює на поразку Росії. У дечому він навіть випереджає події: вже кілька днів триває його "тріумфальна" поїздка містами Росії, де Пригожин просуває один єдиний меседж: "я керівник єдиного боєздатного підрозділу російської армії, яку знищили зрадники Шойгу та Герасімов".

"Цим меседжем він ніби закликає: якщо не вдалось перемогти українців, то давайте розправимось зі зрадниками. І під зрадниками він розуміє не лише Шойгу та Герасімова, а між словами читається й Путін", – наголосив російський публіцист.

Багатьох в Україні турбує, хто стоїть за Пригожином. Піонтковський не погоджується з тими, хто вважає Пригожина креатурою Путіна, який має публічно воювати проти Шойгу і Герасимова. Існує думка, що безпосередні керівники російської армії можуть готувати державний переворот, а Пригожин має захистити Путіна.

Його не цікавлять російські цінності та ідеї "русского міра" – для нього на першому місці можливості для посилення власної влади та впливу і перерозподіл майна в Росії, після повалення епохи Путіна,

– додав Піонтковський.

Останні заяви Пригожина